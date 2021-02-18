В Киеве "заминировали" Международную детскую школу
18 февраля, 2021, 12:25
18 февраля в полицию города Киева поступило сообщение о заминировании Креативной международной детской школы
О возможном заминировании частной школы узнали Вартови.Еспресо.
В полицию Киева поступило сообщение о минировании Креативной Международной Детской Школы, которая находится на улице Голосеевской, 13Г в Голосеевском районе столицы.
На место выехали полиция и взрывотехники. Информация о возможном минировании проверяется.
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