В Киеве "заминировали" Международную детскую школу

18 февраля, 2021, 12:25

18 февраля в полицию города Киева поступило сообщение о заминировании Креативной международной детской школы

О возможном заминировании частной школы узнали Вартови.Еспресо.

В полицию Киева поступило сообщение о минировании Креативной Международной Детской Школы, которая находится на улице Голосеевской, 13Г в Голосеевском районе столицы.

На место выехали полиция и взрывотехники. Информация о возможном минировании проверяется.

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