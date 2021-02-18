"Кривой Рог, 95 квартал, клиент буйный": сотрудница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском языке и вызвала полицию. ВИДЕО

18 февраля, 2021, 18:50

В Кривом Роге работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском языке и была без маски

Видео появилось на одном из Youtube-каналов.

"Вы не имеете права меня снимать, выйдите отсюда", - сказала женщина.

Посетитель, который снимал видео, пообещал отправить ролик в Укрпочту.

Читайте также: "Уср***ся мне ваш родной язык": украинская тиктокерша заявила, что в Киеве "все говорят по-русски"

"Я говорю, как мне удобно. Никто ни на каком языке не запрещал мне говорить", - сказала она.

Она вызвала полицию, чтобы объяснить, почему ее снимают на камеру.

На видео слышно, как в разговоре с полицией, женщина говорит, что отделение находится в 95-том квартале Кривого Рога и, что "клиент - буйный"

На требование представиться женщина не ответила.