"Кривой Рог, 95 квартал, клиент буйный": сотрудница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском языке и вызвала полицию. ВИДЕО
Видео появилось на одном из Youtube-каналов.
"Вы не имеете права меня снимать, выйдите отсюда", - сказала женщина.
Посетитель, который снимал видео, пообещал отправить ролик в Укрпочту.
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"Я говорю, как мне удобно. Никто ни на каком языке не запрещал мне говорить", - сказала она.
Она вызвала полицию, чтобы объяснить, почему ее снимают на камеру.
На видео слышно, как в разговоре с полицией, женщина говорит, что отделение находится в 95-том квартале Кривого Рога и, что "клиент - буйный"
На требование представиться женщина не ответила.
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