В Кремле отреагировали на усилия США заблокировать "Северный поток-2": "думайте лучше о Техасе"

18 февраля, 2021, 14:35

Представитель президента РФ Дмитрий Песков обратился к США, призвав Вашингтон "больше думать о ситуации в Техасе, чем о санкциях против газопровада "Северный поток-2 "

Об этом передает агентство ТАСС.

"Видимо, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком - 2"и больше все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплоснабжением этого штата. Здесь, конечно, газ бы не помешал", - сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Германией о строительстве газопровода "Северный поток-2".

Также в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников Америки.

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