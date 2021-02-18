В Карпатах уже пятые сутки ищут туриста: поисковая операция осложняется сильными снегопадами
Об этом сообщаетпресс- служба ГСЧС.
"Поисково-спасательными группами в течение 4 суток было обследовано склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гимба и Гимба. По координатам, предоставленным его товарищем, были найдены следы потерявшегося, однако из-за сильных снегопадов в горах (выпало до 0,5 м . снега) установить дальнейшее продвижение заблудившегося не представляется возможным ", - говорится в сообщении.
Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.
К поисково-спасательной операции привлечены 47 человек и 10 единиц техники. При благоприятных погодных условиях планируется привлечение авиации ГСЧС.
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