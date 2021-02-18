В Финляндии нашли новую мутацию коронавируса
Специалисты финской лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестный мутант SARS-CoV2, сообщает DW.
Согласно сообщению, Fin - 796h имеет черты и британского, и южноафриканского штаммов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют выявление коронавируса одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.
Однако, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса можно обнаружить.
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