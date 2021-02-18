В Финляндии нашли новую мутацию коронавируса

18 февраля, 2021, 07:39

В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса - Fin-796H

Специалисты финской лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестный мутант SARS-CoV2, сообщает DW.

Согласно сообщению, Fin - 796h имеет черты и британского, и южноафриканского штаммов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют выявление коронавируса одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.

Однако, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса можно обнаружить.

Читайте также: Если вакцинация не начнется до конца февраля, будем ставить вопрос об отставке Степанова, - нардеп- "слуга" Верещук