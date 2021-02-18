В части Киевской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

18 февраля, 2021, 16:28

В поселке Клавдиево-Тарасово, Киевской области, зафиксировали случай птичьего гриппа

Об этом сообщает областное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Результаты исследований показали, что у птицы в одном из домохозяйств обнаружили вирус птичьего гриппа (тип А, субтип Н5N8). Поэтому с 17 февраля там объявили карантин и ввели ограничения.

В буферную зону попала территория радиусом три километра вокруг места, где обнаружили инфекцию. В зоне наблюдения - территория радиусом 10 км.

"Жителей населенных пунктов, вошедших в зоны защиты и надзора, просим с пониманием отнестись к действиям работников Госпродпотребслужбы и способствовать ликвидации вспышки и недопущению распространения гриппа птицы на другие территории", - говорится в сообщении.