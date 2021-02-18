В части Киевской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа
Об этом сообщает областное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
Результаты исследований показали, что у птицы в одном из домохозяйств обнаружили вирус птичьего гриппа (тип А, субтип Н5N8). Поэтому с 17 февраля там объявили карантин и ввели ограничения.
В буферную зону попала территория радиусом три километра вокруг места, где обнаружили инфекцию. В зоне наблюдения - территория радиусом 10 км.
"Жителей населенных пунктов, вошедших в зоны защиты и надзора, просим с пониманием отнестись к действиям работников Госпродпотребслужбы и способствовать ликвидации вспышки и недопущению распространения гриппа птицы на другие территории", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти