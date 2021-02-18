В Берлине проходит полицейская операция в связи с войнами арабских и чеченских преступных кланов

18 февраля, 2021, 15:17

В берлинском районе Нойкельн с утра проходит масштабная полицейская операция с обысками и проверками

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Twitter полиции Берлина.

Отмечается, что несколько сотен бойцов спецназа, полиции вместе с налоговыми следователями с шести часов утра проводят обыски в Берлине и земле Бранденбург.

Обыски проведены уже в 25 помещениях. Операция продолжается.

Сообщается об аресте 2 членов известного клана Реммо.

Операция проводится в связи с раздорами между "людьми арабского и чеченского происхождения" в ноябре 2020 года, расследованием столичной прокуратуры о торговле оружием и наркотиками, а также расследованием, которое проводит налоговая инспекция.

В разных регионах ФРГ, но прежде всего в столице, все больше растет конкуренция между арабскими этническими криминальными кланами, которые давно поселились в Германии, и чеченскими, которые появились позже. Борьба идет преимущественно за контроль над рынками наркотиков и оружия. Нередко доходит до столкновений с применением оружия. Арабские кланы, как известно следователям, к тому же стоят за нелегальной торговлей золотом и причастны к нескольким громким ограблениям музеев.

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