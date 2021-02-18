В 2020 году в Украине умерло на 35,7 тыс. больше людей, чем в 2019-м, - Госстат

18 февраля, 2021, 15:58

В декабре 2020 года умерло на 20 тыс. больше, чем за тот же месяц в 2019 году

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата, передает "РБК-Украина".

Всего за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

Только за один декабрь в Украине умерло 67 663 человека. Смертность превысила прошлогоднюю на 20 313 человек (в декабре 2019 года умерло 47 350 человек).

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Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 293 457 человек (в прошлом году 308 817), миграционный прирост составил 9316 человек (в прошлом году - 21 512).

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