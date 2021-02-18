Устанавливают баррикады и жгут мебель: В Испании продолжаются массовые беспорядки после ареста леворадикального рэпера

18 февраля, 2021, 11:12

Протесты в поддержку каталонского рэпера в Испании переросли в насилие и беспорядки, когда полиция и демонстранты столкнулись в главных городах страны

Об этом сообщает ВВС .

В столице Испании демонстрация началась мирно, протестующие хлопали и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Хазелю".

Но после того, как в полицию полетели брошенные бутылки и камни, стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Полиция сообщила, что десятки людей были арестованы. В Барселоне протестующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах.

Утром 16 февраля испанская полиция взяла Хазелю под стражу, для чего ей пришлось штурмовать помещение университета каталонского города Льейда, где забаррикадировался 32-летний рэпер. Вместе с ним были более 50 студентов, которые в течение почти 24 часов пытались препятствовать его задержанию.

Хазелю присудили девятимесячный тюремный срок за прославление терроризма и клевету на корону и государственные учреждения через твиты и тексты его песен с нападками на монархию и полицию. В частности, рэпер поддерживал Викторию Гомес с запрещенной марксистской организации Grapo, отбывающую наказание в испанской тюрьме, называл короля страны Филиппа VI и его отца, Хуана Карлоса, "боссами мафии", а также активно поддерживал каталонских сепаратистов.

Власть в Мадриде заявила о намерении пересмотреть законодательство, чтобы по делам, подобным делу Хазелю, где осуществлялись противоправные деяния с применением насилия, нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. Однако приговор Хазеля формально уже не может быть пересмотрен. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но отказался сделать это.

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