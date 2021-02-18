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Espreso.tvОбществоУмер звезда фильма "Ирония судьбы" Андрей Мягков

Умер звезда фильма "Ирония судьбы" Андрей Мягков

В России в возрасте 82 лет скончался советский актер Андрей Мягков, сыгравший главные роли в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Об этом сообщают российские СМИ.

В пресс-службе МХТ им. Чехова подтвердили смерть актера, но не назвали ее причину.

По предварительной информации, Мягков умер от острой сердечной недостаточности.

Народный артист РСФСР Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Мягков - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, автор детективной прозы. С 1965 гг. работал в театре Современник, с 1977 был актером МХАТ, затем - МХТ имени А.П. Чехова. Впоследствии стал режиссером-постановщиком спектаклей в МХТ имени А. П. Чехова. Больше всего известен своими ролями Жени Лукашина в фильме Ирония судьбы и Новосельцева в Служебном романе.

Также после начала российской агрессии актер высказался в поддержку Украины.

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