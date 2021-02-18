Укрпочта перенесет выпуск почтовых марок о Сухопутных войсках с 23 февраля на другую дату
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
В компании подтвердили, что планировали выпустить марки 23 февраля.
"Эту дату выбрали как инфоповод для привлечения внимания к маркам и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть что противопоставить агрессору. Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот - Украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Укрпочты заверила, что понимает щекотливость темы для многих украинцев.
"Осознаем щекотливость темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального Штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта - День украинского добровольца", - ответили в компании.
"Укрпочта всегда поддерживает украинскую армию и только за время российской оккупации выпустила более 20 художественных марок патриотической тематики, среди которых "Слава Украине!" (получила первую премию на международной выставке в Мадриде), "Передовая", "Они выстояли! Не выдержал бетон!" и многие другие, которые уже собрали множество поклонников в Украине и мире, распространяя идею сильной и независимой Украины. Завтра Укрпочта выпускает марку "Орден Героев Небесной Сотни" и мы надеемся, что настоящие патриоты Украины уделят такое же внимание этому выпуску, как и выпуску, посвященному Вооруженным Силам Украины", - подчеркнули в Укрпочте.
Напомним, 18 февраля Генеральный штаб выступил с заявлением о недопустимости выпуска и первого погашения марок, посвященных Сухопутным войскам Украины к советскому военному празднику - 23 февраля.
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