Украинский легкоатлет показал лучший результат сезона в мире

18 февраля, 2021, 09:15

Украинец Андрей Проценко на турнире в Польше прыгнул в высоту на 2.34 м и продемонстрировал лучший результат сезона в мира

Об этом сообщает Xsport.ua .

Проценко благодаря скачку на 2.34 м занял второе место на соревнованиях серии World Athletics Indoor Tour Gold в Торуни (Польша).

С показателем 2.34 м соревнования завершили сразу три атлета. Однако преодолеть ее с первой попытки удалось лишь белорусу Максиму Недосекову, который выиграл золото.

Андрей Проценко и итальянец Джанмарко Тамбери преодолели 2.34 м с третьей попытки, но в отличие от соперника, украинец взял предыдущую высоту - 2.31 м - с первого раза. А потому именно Проценко получил серебро, а Тамбери досталась бронза.

Еще один украинец Дмитрий Никитин с результатом 2.20 м занял четвертое место.

9 января Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на "Рождественских стартах" в Киеве с молодежным мировым рекордом в помещениях.

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