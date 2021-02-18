Украинский легкоатлет показал лучший результат сезона в мире
Об этом сообщает Xsport.ua .
Проценко благодаря скачку на 2.34 м занял второе место на соревнованиях серии World Athletics Indoor Tour Gold в Торуни (Польша).
С показателем 2.34 м соревнования завершили сразу три атлета. Однако преодолеть ее с первой попытки удалось лишь белорусу Максиму Недосекову, который выиграл золото.
Андрей Проценко и итальянец Джанмарко Тамбери преодолели 2.34 м с третьей попытки, но в отличие от соперника, украинец взял предыдущую высоту - 2.31 м - с первого раза. А потому именно Проценко получил серебро, а Тамбери досталась бронза.
Еще один украинец Дмитрий Никитин с результатом 2.20 м занял четвертое место.
- 9 января Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на "Рождественских стартах" в Киеве с молодежным мировым рекордом в помещениях.
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