Украинцы смогут получить вакцину от COVID-19 в рамках медгарантий, - НСЗУ
Об этом во время брифинга сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский, передает Еспресо.TV .
"Какая роль НСЗУ в проведении вакцинации от COVID-19? Первое - проверка соответствия медучреждений требованиям, чтобы удостовериться, что они могут проводить вакцинацию качественно и безопасно. Второе - оплата за предоставление услуги в течение всего периода вакцинальной кампании", - сказал Виленский.
По его словам, в первый месяц медучреждения, которые заключили договор с НСЗУ по этому пакету, получат 8 тыс. грн на каждую мобильную бригаду для обеспечения готовности к проведению вакцинации. В дальнейшем оплата будет осуществляться за каждую дозу по итогам работы. Так, за фактическое количество провакцинированных лиц медучреждения получат 25 грн - за первую дозу и 60 грн - за следующую.
Виленский добавил, что всю информацию о проведении вакцинации медицинские команды будут оставлять в электронной системе здравоохранения. НСЗУ проводить оплату на основе этих данных.
По информации НСЗУ, для заключения договора на пакет вакцинации медучреждение обязан входить в перечень руководителя работ по ликвидации последствий COVID-19; обеспечить соблюдение холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины; иметь оборудованное место для проведения вакцинации, соответствующее отраслевым стандартам; проводить вакцинацию с разделением потоков пациентов и соблюдением правил эпидопасности; обеспечить проведение двух вакцинаций для пациента.
Отдельно отмечается, что мобильная бригада должна состоять из врача и двух медсестер. Дополнительно рекомендуется использовать в команду рабочего, будет проводить регистрацию, и водителя.
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