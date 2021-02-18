Украинцы смогут получить вакцину от COVID-19 в рамках медгарантий, - НСЗУ

18 февраля, 2021, 11:40

Национальная служба здоровья внедрит пакет вакцинации от COVID-19 в программу медагарантий на 2021 года

Об этом во время брифинга сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский, передает Еспресо.TV .

"Какая роль НСЗУ в проведении вакцинации от COVID-19? Первое - проверка соответствия медучреждений требованиям, чтобы удостовериться, что они могут проводить вакцинацию качественно и безопасно. Второе - оплата за предоставление услуги в течение всего периода вакцинальной кампании", - сказал Виленский.

По его словам, в первый месяц медучреждения, которые заключили договор с НСЗУ по этому пакету, получат 8 тыс. грн на каждую мобильную бригаду для обеспечения готовности к проведению вакцинации. В дальнейшем оплата будет осуществляться за каждую дозу по итогам работы. Так, за фактическое количество провакцинированных лиц медучреждения получат 25 грн - за первую дозу и 60 грн - за следующую.

Виленский добавил, что всю информацию о проведении вакцинации медицинские команды будут оставлять в электронной системе здравоохранения. НСЗУ проводить оплату на основе этих данных.

По информации НСЗУ, для заключения договора на пакет вакцинации медучреждение обязан входить в перечень руководителя работ по ликвидации последствий COVID-19; обеспечить соблюдение холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины; иметь оборудованное место для проведения вакцинации, соответствующее отраслевым стандартам; проводить вакцинацию с разделением потоков пациентов и соблюдением правил эпидопасности; обеспечить проведение двух вакцинаций для пациента.

Отдельно отмечается, что мобильная бригада должна состоять из врача и двух медсестер. Дополнительно рекомендуется использовать в команду рабочего, будет проводить регистрацию, и водителя.

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