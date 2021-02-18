Украина в ОБСЕ заявила о сети агентов ФСБ, которые планировали диверсии

18 февраля, 2021, 19:52

Украинская миссия в ОБСЕ проинформировала делегации стран о разоблачении СБУ сети агентов ФСБ РФ, которые, в частности, планировали диверсии на аэродроме в Николаевской области и похищения экс-командующего ССО

Об этом сообщает Укринформ.

"Временно оккупированный Крым используется РФ в качестве базы для подготовки диверсионных действий в рамках гибридной войны против Украины. В феврале 2021 года контрразведчики СБУ разоблачили и обезвредили сеть агентов ФСБ, которая действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей", - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский.

Он сообщил, что граждане Украины были завербованы и выполняли задачи кадровых офицеров ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

"ФСБ планировала использовать сеть для содействия работе ДРГ на территории Николаевской области. Одной из ее целей была боевая авиация Вооруженных Сил Украины на авиабазе "Кульбакино", - заявил Лоссовский.

Он добавил, что ФСБ также пыталась использовать эту сеть для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных Сил, о кадровом составе и деятельности ГУР Министерства обороны, Сил специальных операций, штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ.

"СБУ также выявила намерения ФСБ по похищению и нелегальному перемещению в Россию одного из бывших командующих Силами специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в $100 тыс.", - заявил Лоссовский.