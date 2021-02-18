Украина в ОБСЕ заявила о сети агентов ФСБ, которые планировали диверсии
Об этом сообщает Укринформ.
"Временно оккупированный Крым используется РФ в качестве базы для подготовки диверсионных действий в рамках гибридной войны против Украины. В феврале 2021 года контрразведчики СБУ разоблачили и обезвредили сеть агентов ФСБ, которая действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей", - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский.
Он сообщил, что граждане Украины были завербованы и выполняли задачи кадровых офицеров ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.
"ФСБ планировала использовать сеть для содействия работе ДРГ на территории Николаевской области. Одной из ее целей была боевая авиация Вооруженных Сил Украины на авиабазе "Кульбакино", - заявил Лоссовский.
Он добавил, что ФСБ также пыталась использовать эту сеть для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных Сил, о кадровом составе и деятельности ГУР Министерства обороны, Сил специальных операций, штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ.
"СБУ также выявила намерения ФСБ по похищению и нелегальному перемещению в Россию одного из бывших командующих Силами специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в $100 тыс.", - заявил Лоссовский.
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