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Украина созвала заседание Генассамблеи ООН на 23 февраля по ситуации в ОРДЛО и в Крыму


фото: reuters
23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН, где Украина расскажет о ситуации на временно оккупированных территориях

Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Вы спрашивали, почему Россия каждый раз организует бесперспективный для нее разговор. Потому что это каждый раз происходит за неделю или две до того, как украинская сторона созывает заседание Генеральной ассамблеи. На этот раз оно состоится 23 февраля. Одним из пунктов повестки дня - доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины", - сказал он.

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Кислица добавил, что делегация не будет созывать отдельное заседание Совета безопасности в связи с проведением форума оккупантов "Русский Донбасс".

"Будет ли Украина из-за этого созывать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, требующий прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующей сессии? Да, будет. Будем ли мы говорить об этом во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да, будем говорить", - подчеркнул он.

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