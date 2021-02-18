Украина первой из стран вне ЕС будет председательствовать в Стратегии Евросоюза для Дунайского региона

18 февраля, 2021, 19:36

Украина станет первой страной не Евросоюза, которая будет председательствовать в Стратегии объединения для Дунайского региона.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в Facebook.

Украина будет председательствовать с ноября 2021-го по ноябрь 2022 года.

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"Украина будет отвечать за определение приоритетных направлений сотрудничества стран в рамках Стратегии", - написал министр.