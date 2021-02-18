Украина начала года в топ-25 рейтинга ФИФА

18 февраля, 2021, 14:01

Сборная Украины в первом в 2021 году рейтинге ФИФА занимает 24-е место

Об этом сообщает официальный сайтФИФА .

Украина сохранила 24-ю позицию, на которой завершила 2020 год.

Среди соперников команды Андрея Шевченко по групповому раунду Евро-2020 выше находятся Нидерланды, которые идут 14-ми. Австрия - 23, Северная Македония - 65-я.

Из оппонентов сборной Украины по отборочному турниру чемпионата мира наилучшие позиции у Франции, которая занимает второе место и уступает лишь Бельгии. Финляндия 55-, Босния и Герцеговина - 56-, Казахстан - 122-й.

10 декабря стало известно, что сборная Украины по футболу завершила 2020 на 24-м месте в рейтинге ФИФА.

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