У Зеленского опровергли российский фейк о возобновлении железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом

18 февраля, 2021, 19:03

Представительство президента Украины в АР Крым опровергло фейк о возобновлении железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом

Об этом сообщает пресс-служба представительства в Facebook.

"Украина не планирует возобновления прямого железнодорожного сообщения с Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, "в связи с распространением представителями оккупационной администрации заведомо ложной информации" в представительстве напомнили, что Украина не рассматривает силового варианта возвращения Крыма.

"Ведущими инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию", - заявили у президента.

Там напомнили, что в результате оккупации железнодорожное сообщение между Крымом и материковой Украиной было прекращено в 2014 году.