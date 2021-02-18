У Зеленского опровергли российский фейк о возобновлении железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом
Об этом сообщает пресс-служба представительства в Facebook.
"Украина не планирует возобновления прямого железнодорожного сообщения с Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, "в связи с распространением представителями оккупационной администрации заведомо ложной информации" в представительстве напомнили, что Украина не рассматривает силового варианта возвращения Крыма.
"Ведущими инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию", - заявили у президента.
Там напомнили, что в результате оккупации железнодорожное сообщение между Крымом и материковой Украиной было прекращено в 2014 году.
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