Трамп впервые выступил на телевидении после того, как ушел с поста президента

18 февраля, 2021, 11:22

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после того, как оставил свой пост, выступил с комментарием в телеэфире

В эфире телеканала Fox News Трамп прокомментировал смерть известного радиоведущего-республиканца Раша Лимбо, причиной смерти которого в 70 лет стал рак легких.

"Раш незаменим, он был уникален. У него была огромная аудитория. Сейчас много людей, которых называют легендами. Но он действительно был ею. Он действительно был на своем месте", - сообщил Трамп.

Президент напомнил, что последний раз виделся с ведущим во время одного из мероприятий в феврале 2020 года, когда вручал ему награду.

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Также в эфире телеканала Трамп в очередной раз отметил, что считает себя победителем последних выборов президента США.

"Раш думал, что мы победили, и я тоже, кстати. Думаю, мы существенно выиграли", - заявил экс-президент.

Комментарий Трампа на ТВ появился через несколько дней после того, как источники в Республиканской партии сообщили, что Дональд Трамп после того, как оставил свой пост, намерен в ближайшее время возобновить общение со СМИ.

Трамп собирается помогать Республиканской партии вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах 2022 года, несмотря на то, что злится на многих членов партии, которые поддержали его импичмент.

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