Трамп отказался говорить, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году

18 февраля, 2021, 12:05

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что еще не готов точно сказать, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году

Об этом сообщает The Hill.

"Пока рано говорить, но я вижу много замечательных опросов. Я пока не скажу точно, но у меня огромная поддержка, и я смотрю на цифры опросов, которые зашкаливают ... Я единственный, кого дважды пытались привлечь к ответственности, и мои цифры растут", - заявил Трамп.

Он также раскритиковал президента Джо Байдена, который сообщил, что во время его прихода в Белый дом в стране не была налажена вакцинация от коронавируса.

"Он или говорит неправду, или он сумасшедший", - заявил Трамп.

17 февраля Дональд Трамп впервые после того, как оставил свой пост выступил с комментарием в эфире одного из телеканалов.

Комментарий Трампа на ТВ появился через несколько дней после того, как источники в Республиканской партии сообщили, что Дональд Трамп после ухода с поста намерен в ближайшее время возобновить общение со СМИ.

Трамп собирается помогать Республиканской партии вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах 2022 года, несмотря на то, что злится на многих членов партии, которые поддержали его импичмент.

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