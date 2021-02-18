Татаров во время Революции Достоинства получил от Януковича госнаграду по представлению главы МВД Захарченко, - "Схемы"
Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", передает "Радио Свобода".
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Революции Достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Януковича по личному представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко - "за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета Министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве".
Отмечается, что на момент награждения Олег Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД и регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.
Представление о награждении Олега Татарова на имя тогдашнего президента Виктора Януковича Виталий Захарченко внес 16 декабря 2013 года.
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