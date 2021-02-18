Стрельба на российско-украинской границе: Нацполиция открыла дело об исчезновении мужчины, вероятно убитого ФСБ
18 февраля, 2021, 20:14
Главное управление полиции Сумской области открыло дело по факту пропажи без вести украинца Евгения Голубева, которого, вероятно, убили в декабре на границе с Россией
Об этом сообщили в Сумской местной прокуратуре в ответ на запрос Радио Свобода.
"Следственным отделом сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту исчезновения Голубева Евгения", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что расследование продолжается.
- Напомним, что 4 декабря около 11.00 российские пограничники заявили о нарушении в полночь границы из Украины в РФ группой лиц. Неизвестные якобы открыли огонь из оружия, и в результате ответного огня один из них погиб, еще двое сбежали на территорию Украины.
- Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что Россия отказывается от встречи с украинскими пограничниками и заявляет об одностороннем расследовании заявленного ФСБ РФ "инцидента со стрельбой" на границе 4 декабря
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