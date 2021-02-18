Совет ЕС даст "зеленый свет" санкциям против России из-за Навального - Bloomberg

18 февраля, 2021, 16:38

22 февраля Совет Европейского союза даст "зеленый свет" новым санкциям против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Как пишет Bloomberg, маловероятно, что санкции будут введены против российских олигархов, о чем просили Навальный и его сторонники. Вместо этого ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые имеют непосредственное отношение к ситуации с Навальным.

Также сообщается, что "зеленый свет" от министров иностранных дел стран ЕС станет первым шагом юридического процесса, который должен привести к официальному утверждению санкций против России. Ожидается, что они будут введены уже в марте.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС уже начал обсуждение новых санкций против России из-за Навального. При этом ни одна из стран-участниц не возражает против этого, но переговоры пока идут в закрытом режиме.

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