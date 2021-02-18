СБУ объявила подозрение заместителю министра обороны РФ

18 февраля, 2021, 14:35

Служба безопасности Украины объявила о подозрении заместителю министра обороны России Андрею Картаполову из-за введения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову", - говорится в сообщении.

Так, подозрение в известность по статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

- ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны)

- ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряжены с умышленным убийством).

"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что Картаполов действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Также установлено, что в августе 2014 года он совместно с другими представителями командования ВС РФ:

- обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины;

- участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов вблизи г. Иловайск во время их выхода так называемым "зеленым коридором" под предоставленные "гарантии" руководства РФ;

- обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Досудебное расследование осуществляется процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора.

За совершение инкриминируемых преступлений ему предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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