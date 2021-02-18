Сборной России запретили на чемпионате мира использовать вместо гимна "Катюшу"

18 февраля, 2021, 11:46

Сборной России не позволили использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на чемпионате мира по лыжным видам спорта

Об этом сообщают российские СМИ.

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) заявили, что песня "Катюша" не будет исполняться в честь победы русских лыжников на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

"В честь всех российских победителей чемпионата мира будет выполняться полная версия гимна FIS", - отметили в организации.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что организация обратилась к FIS с просьбой использовать "Катюшу" в качестве замены гимна России на чемпионате мира.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (СAS), российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны на международных соревнованиях за систематическое нарушение антидопинговых правил.

Представителям сборной России запретили использовать и другую национальную символику, а также исполнять гимн своей страны. Санкции в отношении российских спортсменов вступили в силу с момента вынесения судом вердикта 17 декабря и будут действовать два года.

ЧМ по лыжным видам спорта пройдет с 24 февраля по 7 марта.

Напомним, 9 февраля российским биатлонистам во время чемпионата мира запретили публиковать в социальных сетях национальные герб и флаг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb