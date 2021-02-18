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Espreso.tvОбществоСайт СБУ не функционирует из-за хакерской атаки

Сайт СБУ не функционирует из-за хакерской атаки


фото: reuters
Сайт Службы безопасности Украины не работает из-за DDoS-атаки

Об этом рассказал представитель спецслужбы Артем Дегтяренко в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, атака может быть связана с действиями СБУ по защите интересов Украины, в частности, в инфопространстве.

Сообщения спецслужбы доступны на странице в Facebook.

  • 27 июля сайт президента Украины перестал открываться и был недоступен в течение нескольких часов
  • В Госспецсвязи назвали причиной перебоев в работе сайта президента Украины аварию на Лукьяновской подстанции ДТЭК Киевские электросети.
  • 28 июля сайт СБУ перестал функционировать.
  • Подконтрольные ФСБ РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму.

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