Сайт СБУ не функционирует из-за хакерской атаки
18 февраля, 2021, 17:35
Сайт Службы безопасности Украины не работает из-за DDoS-атаки
Об этом рассказал представитель спецслужбы Артем Дегтяренко в комментарии Интерфакс-Украина.
По его словам, атака может быть связана с действиями СБУ по защите интересов Украины, в частности, в инфопространстве.
Сообщения спецслужбы доступны на странице в Facebook.
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