Сайт СБУ не функционирует из-за хакерской атаки

18 февраля, 2021, 17:35

Сайт Службы безопасности Украины не работает из-за DDoS-атаки

Об этом рассказал представитель спецслужбы Артем Дегтяренко в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, атака может быть связана с действиями СБУ по защите интересов Украины, в частности, в инфопространстве.

Сообщения спецслужбы доступны на странице в Facebook.

27 июля сайт президента Украины перестал открываться и был недоступен в течение нескольких часов

В Госспецсвязи назвали причиной перебоев в работе сайта президента Украины аварию на Лукьяновской подстанции ДТЭК Киевские электросети.

28 июля сайт СБУ перестал функционировать.

Подконтрольные ФСБ РФ хакеры пытались получить информацию о деятельности представительства президента Украины в Крыму.