Российского пропагандиста Соловьева включили в список нежелательных граждан в Латвии

18 февраля, 2021, 14:21

За упоминание нацистского диктатора Адольфа Гитлера как "очень смелого человека" российский пропагандист Владимир Соловьев получил запрет на въезд в Латвию

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.

"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики", - отметил министр.

"Для Латвии не приемлемо восславление нацизма в любой форме", - добавил он.

Отметим, 16 февраля в эфир собственного пропагандистского шоу на "Россия 1" Владимир Соловьев, комментируя оппозиционера Алексея Навального, сравнил его с Адоьфм Гитлером.

"Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого "гульфик-фюрера" (прозвище Навального в рус. пропагандистов - ред.) не косил от армии. Воевал, и воевал победоносно во время Первой мировой войны", - сказал Соловьев.

На основании ч. 2 ст. 61 Закона о иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

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