Российского пропагандиста Соловьева включили в список нежелательных граждан в Латвии
Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.
"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики", - отметил министр.
"Для Латвии не приемлемо восславление нацизма в любой форме", - добавил он.
Отметим, 16 февраля в эфир собственного пропагандистского шоу на "Россия 1" Владимир Соловьев, комментируя оппозиционера Алексея Навального, сравнил его с Адоьфм Гитлером.
"Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого "гульфик-фюрера" (прозвище Навального в рус. пропагандистов - ред.) не косил от армии. Воевал, и воевал победоносно во время Первой мировой войны", - сказал Соловьев.
На основании ч. 2 ст. 61 Закона о иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме.- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021
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