Россия заявила, что предоставила свое гражданство почти 640 тыс. жителей оккупированного Донбасса

Об этом со ссылкой на начальника ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова сообщают росСМИ.

"На сегодняшний день - уже 639 тыс. человек (получили российские паспорта, - ред.)", - заявил Агарков.

Он добавил, что это люди, проживающие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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