Россия заявила, что предоставила свое гражданство почти 640 тыс. жителей оккупированного Донбасса
18 февраля, 2021, 14:25
В МВД России заявляют, что российские паспорта получили почти 640 000 жителей оккупированного Донбасса
Об этом со ссылкой на начальника ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова сообщают росСМИ.
"На сегодняшний день - уже 639 тыс. человек (получили российские паспорта, - ред.)", - заявил Агарков.
Он добавил, что это люди, проживающие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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