Регулятор согласовал повышение тарифа на передачу электроэнергии в 316,08 грн / МВт-ч

18 февраля, 2021, 12:41

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала повышение тарифа на передачу электроэнергии на 7,5% - до 316,08 грн / МВт-ч с 1 апреля

Текст соответствующего постановления опубликован на сайте НКРЭКУ.

Согласно тексту обоснования постановлению, основанием для повышения тарифа стало включение в его структуру дополнительно 1,5 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач для расчетов с госпредприятием "Гарантированный покупатель".

В то же время НКРЭКУ не включила в тариф, по предложению "Укрэнерго", 11,3 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" в рамках специальных обязанностей для расчетов с "зеленой" генерацией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb