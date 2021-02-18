Расстрел Майдана: пятерым экс-беркутовцам предъявлено обвинение, еще 21 - в розыске, - ГБР

18 февраля, 2021, 21:14

В деле о расстреле митингующих во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года предъявлено обвинение 5 бывшим беркутовцам

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский.

Еще 21 экс-беркутовец и командир роты специального назначения объявлены в розыск.

"За ним мы систематически подаем в суд ходатайство о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование. Кроме них, есть еще чиновники, из них 10, которые организовывали эти убийства. То есть эпизод раскрыт почти полностью, от высшего руководства и вниз до рядового исполнителя. Еще определили двух омеговцев. Надеемся, в ближайшее время направим по ним дела в суд", - сообщил Яблонский.

По его словам, в данный момент дело по событиям 20 февраля передали другому следователю.

"От коронавируса умер один из лучших следователей, расследовавший именно события 20 февраля. Один из тех, благодаря кому и раскрыто это преступление. 48 убийств раскрыть не так просто", - заявил следователь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net/ua/n3248791