Расстрел Майдана: пятерым экс-беркутовцам предъявлено обвинение, еще 21 - в розыске, - ГБР
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский.
Еще 21 экс-беркутовец и командир роты специального назначения объявлены в розыск.
"За ним мы систематически подаем в суд ходатайство о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование. Кроме них, есть еще чиновники, из них 10, которые организовывали эти убийства. То есть эпизод раскрыт почти полностью, от высшего руководства и вниз до рядового исполнителя. Еще определили двух омеговцев. Надеемся, в ближайшее время направим по ним дела в суд", - сообщил Яблонский.
По его словам, в данный момент дело по событиям 20 февраля передали другому следователю.
"От коронавируса умер один из лучших следователей, расследовавший именно события 20 февраля. Один из тех, благодаря кому и раскрыто это преступление. 48 убийств раскрыть не так просто", - заявил следователь.
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