Рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей

18 февраля, 2021, 16:11

Верховная Рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Нардепы утвердили во втором чтении законопроект №3055 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской Конвенции)".

За проголосовали 322 парламентария.

В документе говорится, что совершение совершеннолетним действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело человека, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, с использованием гениталий, другого органа или части тела или какого-либо предмета, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В свою очередь более жесткое наказание предусмотрено, если соответствующие действия совершили близкие родственники или члены семьи, лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, или если они связаны с денежным или иным вознаграждением потерпевшему ребенку или с обещанием такого вознаграждения, или если они повлекли бесплодие или другие тяжкие последствия.

Это будет караться тюрьмой на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как отмечается в документе, будет наказываться и предложение встречи от совершеннолетнего лица, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, ребенку до 16 лет для совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера или развратных действий в случае, если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась.

За такое нарушение грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Так, если предложение осуществили ребенку до 16 лет для вовлечения его в изготовление детской порнографии и если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась, это будут наказывать тюрьмой на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае, если такое нарушение совершили по предварительному сговору группой лиц или в отношении малолетнего, нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отмечается, что при этом под встречей следует понимать в том числе встречу, проведенную с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий.

Также документ предусматривает наказание за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение. Ответственность установили и за "проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего".

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