Рада предварительно поддержала создание Фонда частичного гарантирования кредитов сельхозпроизводителям

18 февраля, 2021, 16:57

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве упростит получение кредитов малыми фермерами, которые не имеют кредитной истории. Так, хозяйства, которые обрабатывают до 500 га земли, будут иметь больше возможностей получить кредиты на развитие бизнеса, ведь выполнение их обязательств перед банками будет гарантироваться Фондом.

Проект закона определяет особенности создания и деятельности Фонда, тип собственности и корпоративного управления.

Отмечается, что для обеспечения прозрачности и повышения эффективности его деятельности предлагаются следующие меры: гарантии будут предоставляться в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга и на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет; кредитное плечо будет составлять 1:4, и каждая выделенная государством гривня будет превращаться в 8 для аграриев.

Заемщиками могут стать мелкие фермеры, которые обрабатывают до 500 га земли и соответствуют требованиям, предъявляемым к микро-, малому и среднему бизнесу.

В пресс-службе добавили, что реализация документа улучшит доступ малых и средних сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам и будет способствовать стабильности функционирования сельского хозяйства в Украине.