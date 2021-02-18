Рада поддержала за основу два проекта закона об упрощении растаможки авто на еврономерах

18 февраля, 2021, 14:28

Верховная Рада поддержала в первом чтении проекты законов №4643-д и №4644-д по изменению формулы расчета акциза и введению правил для владельцев, которые не растаможили авто вовремя

Проект закона №4643-д поддержали 259 народных депутатов, а №4644-д - 293, передает Еспресо.TV .

Проект закона №4643-д будет касаться авто, которые были ввезены до конца 2020 года и будет действовать 180 дней с момента принятия. Согласно документу, один человек сможет растаможить не более одного авто одной категории. Авто при этом должны соответствовать стандарту "Евро-2" или выше.

Законопроект также предлагает изменить формулу расчета акциза: базовая ставка+ коэффициент двигателя +доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка будет зависеть от возраста машины. Если он составляет до девяти лет - базовая ставка нулевая. В дальнейшем она увеличивается на 25 евро ежегодно. Таким образом, базовая ставка для машины, изготовленной 15 лет назад, составит 150 евро.

Коэффициент двигателя будет зависеть от его объема. Для его расчета необходимо объем умножить на соответствующую ставку: для двигателя 2 тыс. куб. см это 0,25 евро; до 3 тыс. куб. см - 0,2 евро; до 4 тыс. куб. см - 0,25 евро; до 5 тыс. куб. см - 0,35 евро; от 5001 куб. см - 0,5 евро.

Кроме того, доплата за двигатель будет составлять 100 евро. При этом налог на добавленную стоимость (НДС) надо будет платить не со всей стоимости автомобиля, а только по акцизу.

Проект закона №4644-р, согласно пояснительной записке, предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс для временного упрощения растаможивания авто на еврономерах.

Напомним, утром 18 января под зданием Верховной Рады Украины владельцы авто на еврономерах устроили масштабную акцию протеста с требованием упростить растаможку.

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