"Занял" фамилию за $500: мужчина, чьи данные использованы в названии партии Шария, стремится отозвать свое разрешение на это

18 февраля, 2021, 23:00

Виктор Шарий за $500 согласился зарегистрировать партию Шария, неформальным лидером которой является блогер и политик Анатолий Шарий

Об этом он рассказал в интервью hromadske.

Мужчина рассказывает, что использовать его фамилию в "Партии Шария" захотели перед выборами в Верховную Раду в 2019 году. Тогда Виктору позвонили представители блогера и предложили $500, тот согласился.

"После того как я дал свое согласие, я на некоторое время даже забыл о них", - сказал Шарий.

Он уверяет, что хочет забрать разрешение на использование фамилии назад. Он отметил, что ему уже надоели шутки о том, что его фамилию использует "Партия Шария".

"Начинают подкалывать, стебаться, а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить в этом всем точку", - отметил Виктор Шарий.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий сообщил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а стало быть повестка не считается врученной.