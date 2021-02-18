"Всегда радуюсь и буду радоваться успехам "Шахтера" - Игорь Дуляй в "Футбольном формате"

18 февраля, 2021, 10:55

Экс-тренер и экс-игрок "Шахтера" Игорь Дуляй пожелал удачи донецкому клубу на старте плей-офф Лиги Европы сезона 2021 года

Об этом сербский специалист рассказал в проекте "Футбольный Формат" на телеканале Еспресо.TV .

"Я провел много лет в "Шахтере", мое сердце всегда там. Я постоянно слежу за матчами и результатами оранжево-черных. Всегда радуюсь и буду радоваться успехам "Шахтера", независимо от того, кто тренер и кто играет на поле".

Дуляй считает, что переход Виктора Коваленко в итальянскую "Аталанту" не слишком скажется на игре донецкой команды:

"Шахтер" - это проект президента клуба. Он всегда думает на один или два шага вперед, поэтому любому игроку, который решит покинуть клуб, будет замена, даже лучше. Горняки готовят каждого футболиста несколько лет, тренеры знают, что и для чего делают. "Шахтер" доказал, что может играть без любого игрока ", - поделился мнением Игорь Дуляй с журналистами "Футбольного формата ".

Напомним, 18 февраля "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби". За неделю в Киеве состоится ответная.

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