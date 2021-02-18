"Уср**ся мне ваш родной язык" : украинская тиктокерка заявила, что в Киеве "все говорят по-русски"

18 февраля, 2021, 17:21

Блогер с TikTok maybe_lizaaaaa записала видео, в котором заявила, что в Киеве "все говорят по-русски"

Об этом сообщает УНИАН.

В видео она рассказывает, что около месяца назад выставила ролик, где заявила, что не любит украинский язык.

"Да уср**ся мне ваш язык. Чтобы вы понимали, насколько я негативно отношусь к украинскому языку, я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском", - рассказала девушка.

Девушка отметила, что ее очень раздражает украинский язык.

"Поэтому, маленькие патриотики из своих сел, от**битесь от меня, пожалуйста. Потому что в Киеве почти нет людей, которые говорили бы по-украински. Все говорят на русском", - сказала она.

Видео с нецензурной лексикой! 18+.