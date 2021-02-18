"Уср**ся мне ваш родной язык" : украинская тиктокерка заявила, что в Киеве "все говорят по-русски"
18 февраля, 2021, 17:21
Блогер с TikTok maybe_lizaaaaa записала видео, в котором заявила, что в Киеве "все говорят по-русски"
Об этом сообщает УНИАН.
В видео она рассказывает, что около месяца назад выставила ролик, где заявила, что не любит украинский язык.
"Да уср**ся мне ваш язык. Чтобы вы понимали, насколько я негативно отношусь к украинскому языку, я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском", - рассказала девушка.
Девушка отметила, что ее очень раздражает украинский язык.
"Поэтому, маленькие патриотики из своих сел, от**битесь от меня, пожалуйста. Потому что в Киеве почти нет людей, которые говорили бы по-украински. Все говорят на русском", - сказала она.
Видео с нецензурной лексикой! 18+.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти