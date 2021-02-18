"Украина имеет критически важное значение для безопасности": США назвали условие продвижения евроатлантической интеграции

18 февраля, 2021, 21:17

В посольстве США в Украине заявили, что прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Украина - важный партнер НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в черноморском и трансатлантическом регионах. Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что приветствуют сотрудничество Украины и закрепленное в Конституции намерение вступить в НАТО.

Напомним, на переговорах с премьер-министром Денисом Шмыгалем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Двери НАТО открыты для Украины".

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