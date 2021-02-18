"Украина имеет критически важное значение для безопасности": США назвали условие продвижения евроатлантической интеграции
18 февраля, 2021, 21:17
В посольстве США в Украине заявили, что прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции
Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
"Украина - важный партнер НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в черноморском и трансатлантическом регионах. Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.
В посольстве заявили, что приветствуют сотрудничество Украины и закрепленное в Конституции намерение вступить в НАТО.
- Напомним, на переговорах с премьер-министром Денисом Шмыгалем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Двери НАТО открыты для Украины".
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