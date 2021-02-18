"Украина сделала все необходимое": Шмыгаль объяснил задержку начала вакцинации от COVID-19

18 февраля, 2021, 14:48

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев вакциной

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев вакциной", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

По его словам, Украина заключила достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, по контрактам уплачены соответствующие средства.

"К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинакова - это смещение сроков поставок вакцин", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии была названа новая дата вакцинации. По словам Степанова, она должна начаться до 21 февраля.