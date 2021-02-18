"Превратилась в проект западных стран": В Кремле назвали Украину недружественным государством

18 февраля, 2021, 12:45

В Кремле заявили, что Украина для России является суверенным, но недружественным государством, которое "превратилось в проект западных стран"

Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действий, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - отметил Песков.

Он также назвал российскую военную агрессию "серьезной проблемой на юго-востоке" территории Украины, с которой Киев якобы "не хочет справляться путем выполнения минских соглашений".

"Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время украинское государство с того момента, как в Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы видим", - добавил Песков.

Заявление прозвучало буквально на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин назвал Украину "геополитическим проектом", за который Россию пытаются заставить платить.

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