"Можем полностью себя обеспечить": Лукашенко собрался бороться с санкциями с помощью советского Госплана

18 февраля, 2021, 12:31

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Беларусь и Россия смогут полностью обеспечить себя всем необходимым, несмотря на наложенные Западом санкции

Об этом он сказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, сообщает БЕЛТА.

"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать какими-то санкциями. Я с советского времени. Знаю, что такое Госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы дрожим и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те сделаем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал", - убежден Лукашенко.

По его словам, две страны вместе могут успешно работать практически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и другое.

"Мы все умеем делать. Просто либералы когда нас убедили: рынок все отрегулирует. Но черта с два", - сказал Лукашенко.

Поэтому, считает он, не стоит особо переживать по поводу введения тех или иных санкций.

"Хорошо, вводите. Но свои товары будете потреблять у себя, на наш рынок не придете. Это все-таки 150 млн человек. А через Беларусь, Россию ведь расходится огромное количество товаров. Поэтому понятно, кто от этого проигрывает. А мы все переживаем ах, санкции, мы умрем ... Да не умрем ", - добавил Лукашенко.

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