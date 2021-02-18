"Много идиотов пишут заявления": Степанов о деле НАБУ о злоупотреблениях на закупках вакцин

18 февраля, 2021, 09:41

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что дело Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) относительно завышения цен при закупках вакцин от COVID-19 - это попытка "сделать хайп" и дело "закончится ничем"

Об этом сообщает Украины 24 .

"Есть заявитель, он пишет заявление, НАБУ обязано по закону открыть дело. Простите, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, великое множество. Об этих делах даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть ", - сказал Степанов.

По словам министра, МЗ передало НАБУ все необходимые для расследования документы.

"Дело завершится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп", - заявил он.

Отметим, ранее НАБУ сообщил, что дело о закупке вакцин было открыта по заявлению государственного предприятия "Медицинские закупки", с которым у МЗ публичный конфликт.

В издании Liga.net сообщили, что обратились в Медзакупивли за комментарием. Изданию отказались отвечать на слова Степанова по сути, подчеркнув, что сейчас идут допросы НАБУ и ГП не хочет любыми высказываниями или действиями навредить процессу расследования.

Напомним, ранее Степанов заявил , что дело о злоупотреблениях на закупках вакцин поставило под угрозу получение дополнительных доз.

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