 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Маккаби" - "Шахтер": где и когда смотреть матч "горняков" в Лиге Европы

"Маккаби" - "Шахтер": где и когда смотреть матч "горняков" в Лиге Европы


фото: Getty Images
Сегодня, 18 февраля, "Маккаби Тель-Авив" сыграет с донецким "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" впервые сыграет в еврокубках с клубом из Израиля. "Маккаби" из украинцами играл четыре раза. Все матчи были против "Динамо". В групповом этапе Лиги Европы-2011/12 были две ничьи, а в Лиге чемпионов 2015/16 - дважды победили киевляне.

Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве.

Лига Европы

1/16 финала

18 февраля

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина)

Тель-Авив, стадион "Блумфилд Стэдиум"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 1"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2021 четверг

17 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать