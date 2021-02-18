"Маккаби" - "Шахтер": где и когда смотреть матч "горняков" в Лиге Европы
18 февраля, 2021, 08:06
Сегодня, 18 февраля, "Маккаби Тель-Авив" сыграет с донецким "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" впервые сыграет в еврокубках с клубом из Израиля. "Маккаби" из украинцами играл четыре раза. Все матчи были против "Динамо". В групповом этапе Лиги Европы-2011/12 были две ничьи, а в Лиге чемпионов 2015/16 - дважды победили киевляне.
Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве.
Лига Европы
1/16 финала
18 февраля
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина)
Тель-Авив, стадион "Блумфилд Стэдиум"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 1"
- 17 февраля главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оставил вне заявки на игру 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби" из Тель-Авива бразильского защитника Исмаили.
- После этого Каштру намекнул, что может покинуть донецкий клуб .
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