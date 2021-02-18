"Динамо" -: Брюгге ": где и когда смотреть матч Лиги Европы в Киеве
18 февраля, 2021, 07:18
Сегодня, 18 февраля, киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:55, однако начало матча было перенесено на 17:00 из-за морозов в Киеве.
За свою историю команды встречались на футбольном поле дважды. Одна победа на счету "Брюгге", еще один поединок завершился вничью.
Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.
Лига Европы
1/16 финала
18 февраля
"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)
Киев, НСК "Олимпийский"
Начало в 17:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD 1"
- 15 февраля сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" может не состояться из-за сильных морозов, которые ожидаются в Киеве.
- 16 февраля стало известно, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус.
- 17 февраля матч 1/16 финала "Динамо" - "Брюгге", который состоится 18 февраля, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти