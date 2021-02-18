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Espreso.tvСпорт"Динамо" -: Брюгге ": где и когда смотреть матч Лиги Европы в Киеве

"Динамо" -: Брюгге ": где и когда смотреть матч Лиги Европы в Киеве


фото: Getty Images
Сегодня, 18 февраля, киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:55, однако начало матча было перенесено на 17:00 из-за морозов в Киеве.

За свою историю команды встречались на футбольном поле дважды. Одна победа на счету "Брюгге", еще один поединок завершился вничью.

Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.

Лига Европы

1/16 финала

18 февраля

"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

Киев, НСК "Олимпийский"

Начало в 17:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD 1"

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