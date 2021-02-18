Путин аплодирует, когда слышит, как представитель президента Украины отзывается о своей армии, - Ионова

18 февраля, 2021, 13:47

Народный депутат Украины (фракция "ЕС") прокомментировала скандальные высказывания спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, который обвинил представителей партии "ЕС" в том, что они "деморализуют украинских военных, когда "сочиняют сказки о том, что военным запрещают стрелять"

Свое мнение по этому поводу Мария Ионова озвучила в эфире программы "Главное" , пишет "Еспресо.Захид" .

"Раз в месяц я бываю на Донбассе. Сейчас, будучи в оппозиции, не могу позволить себе сказать, с кем именно, с какими бригадами мы общаемся, но точно могу сказать, что общаемся с местными жителями и нашими военными. Режима тишины не было ни одного дня! С начала года имеем, к сожалению, 13 погибших. есть приказ: если военнослужащий нарушает режим тишины, с него снимают материальную премию. Нашим военным запретили и аэроразведку, и в "серую" зону ходить. Очень много есть запретов", - говорит политик и добавляет: "Мы (партия" ЕС ", -" Еспресо.Захид ") также за разведение войск. Но если разводятся войска, если "серая" зона распространяется, важно, чтобы она была контролируемой. У нас есть специальная мониторинговая миссия ОБСЕ . Почему договорились? Сейчас есть ослабление контроля "серой" зоны, и туда заходят ДРГ, снайперы. Поэтому у нас и есть потери. Все решает Кремль и Путин. Там это решается. Точно не на временно оккупированной территории и точно не в Минском формате . Обсуждение должно происходить в нормандском формате. А что сделал Зеленский? Усилил своими официальными представителями Минский формат, сидящий за одним столом с боевиками. Этим они ничего не решают, но поднимают статус боевиков. Эти все уступки, к сожалению, вылезают нам боком. Когда у нас официальный представитель президента включается в эфир российского телеканала и разговаривает с боевиками - это прекрасная дорожная карта Российской Федерации. Это - то, что они хотели видеть многие годы ".

Сексистские высказывания, по мнению народного депутата, Алексей Арестович (напомним, он обвинил "Евросолидарнисть" в том, что она скатилась до уровня женского "ПТУшного" общежития) оскорбил прежде всего украинскую армию.

"А к армии у нас в несколько раз большее доверие, чем к Зеленскому. Ни разу за шесть лет, что продолжается война, я не слышала, чтобы кто-то из военных скулил. А говорить о пьянстве в армии ... Даже если некоторые проблемные вопросы и есть, извините, озвучивать их в эфире представителю Главнокомандующего во всю страну?! Да лучше бы он ответил на конкретные вопросы, которые ему поставила Ирина Геращенко. Мы же знаем, что они в 2020 году провалили оборонные закупки (закон был принят в июле). Теперь еще и за 2021 хотят провалить. Вооружите армию! У нас обеспечение армии боеприпасами - на 15-20%. Это так Верховный Главнокомандующий заботится о своей армии? - Не скрывает своего возмущения Мария Ионова. - А то, что говорят его официальные представители, представляете как аплодирует Путин, когда слышит как представитель президента отзывается о своей армии? Почему уволили Фокина? Под давлением общества. Почему тогда не уволить этого человека, который такого мнения об армии и, простите, не отвечает на конкретные вопросы, переходит на какие-то личности, на хамство ".

Напомним, скандальный эфир одного из политических ток-шоу состоялся 15 февраля. Выслушав обвинения спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович, представитель партии "ЕС" Ирина Геращенко вскоре покинула студию, а ведущий досрочно завершил эфир.

Все предыдущие выпуски программы "Главное" можно посмотреть здесь .

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