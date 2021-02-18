Принятие закона об оружии перенесут на следующий пленарный четверг, - Монастырский

18 февраля, 2021, 13:28

Нардеп объяснил, что закон об оружии не успеют принять 18 февраля из-за включения в повестку дня двухчасового отчета генерального прокурора и вряд ли примут в пятницу, поэтому поставят сразу на следующий четверг, 25 февраля

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

На вопрос журналистки, появилась ли консолидированная позиция по закону об оружии во фракции "Слуга народа" и есть ли возможность его принять в четверг, 18 февраля, Денис Монастырский отметил:

"Хочу сказать, что законопроект сегодня стоял в проходной части, но в связи с тем, что буквально вчера появился отчет генерального прокурора (в повестке дня Рады - Ред.), все вопросы двинулись соответствующим образом. И я уже вижу, что сегодня мы, очевидно, не дойдем к этому вопросу. в пятницу, на завтра, точно его нет смысла ставить, потому что этот вопрос должен быть (поставлен на голосование, - Ред.), когда все депутаты присутствуют."

Он также отметил, что скорее всего законопроект об оружии рассмотрят в четверг, 25 февраля.

Монастырский отметил, что есть основной законопроект, где предлагается разрешить приобретение короткоствольного оружия без права его ношение, альтернативный, в котором пистолеты можно будет приобрести и носить с собой.

В случае, если депутаты не изберут ни один из них, рассмотрят вариант закона об оружии с запретом обращения короткоствола для граждан.

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