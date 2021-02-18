Прогноз погоды на 19 февраля от Натальи Диденко: морозы до -26 °C и метели на Приазовье
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Ближайшей ночью отсутствие осадков и атмосферные прояснения при мерцающих звездах позволят колонкам термометров опуститься до -20 °C...-26 °C. Это самое низкое из ожидаемого", - отметила пани Диденко.
В западных областях (кроме Волыни и Ривненщины), на Днепропетровщине, в Кропивницком с районами и на востоке Украины ожидается ночью -14 °C...-20 °C.
В южной части Украины и на Закарпатье -9 °C ... -15 °C.
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -7 °C ... -12 °C, на западе и юге страны -1 °C ... -7 °C.
19 февраля осадки в Украине маловероятны, только ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Там будет сильный ветер.
В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода.
"Сегодняшний второстепенный фронт не предполагал ничего серьезного, но все равно влез, испортил мне прогноз и решил-таки в Киеве снова насыпать снега", - сообщила синоптик.
Ночью в столице -18 °C ... -22 °C, в окрестностях ниже. Днем 19 февраля в Киеве предполагается около -10 °C.
"А дальше начнется оттепель и потепление до "плюсов". И хотя ситуация будет непростой, все же резкая смена погоды, однако вся эта морозная темная печальная тревога тяжелых февральских дней приближает нас грядущим потеплением к весне", - добавила Наталья Диденко.
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