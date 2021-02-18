Президент UFC рассказал, как проиграл $1 млн на ставках
18 февраля, 2021, 20:08
Президент UFC Дэйна Уайт признался, что увлекается азартными играми
Об этом сообщает bjpenn.com.
По словам Уайта, однажды он проиграл $1 млн.
"Мне нравится делать ставки. Благодаря этому событие становится веселым и интересным. Очевидно, потому что я из Лас-Вегаса, - я всегда делаю ставки. Я также очень часто играю в настольные азартные игры. Мне становится хуже, если я не играю. Да, мое состояние улучшается, если я выигрываю. Я поставил $1 млн на Джермена Тейлора. Помню, что ему тогда надрал задницу длинный парень из Огайо - Келли Павлик. Я поставил миллион долларов, но Тейлора уничтожили", - рассказал Уайт.
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