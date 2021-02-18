Правящая партия Грузии представила кандидата на пост премьера

18 февраля, 2021, 16:54

Правящая партия "Грузинская мечта" представила кандидата на пост премьера

Им стал Ираклий Гарибашвили, сообщает "Эхо Кавказа".

Гарибашвили - действующий министр обороны. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013-го по декабрь 2015 года возглавлял правительство.

"Мы намерены оперативно решить проблемы наших граждан. Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которые необходимы для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование в рамках Конституции", - заявил Гарибашвили.

РБК-Украина сегодня писало, что предыдущий глава правительства Грузии подал в отставку. Причиной он назвал разногласия в команде по исполнению решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелии.

Тбилисский городской суд накануне сменил меру пресечения в отношении Ники Мелии с залога на арест. Ранее лидер ЕНД отказался выплатить залог, назначенный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

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