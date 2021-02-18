Порошенко купил телеканал "Прямой" у Макеенко

18 февраля, 2021, 20:23

Об этом он сообщил во время телемарафона "Седьмая годовщина Революции Достоинства».

По словам Порошенко, это решение было принято из-за рисков отключения телеканала по решению властей. Порошенко также гарантировал, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямой" будут сохранены.

"Свобода слова являются основополагающим принципом", - подчеркнул Порошенко.

"Вчера у меня был ужин с одним из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение: 19 числа против пана Макеенко будут введены санкции, канал "Прямой" будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу",- говорит Порошенко.

"Я не получил ни одного опровержения. Напротив планы, что это готовится. В свое время полтора года назад я обещал, что приложу максимум усилий, чтобы не допустить этого", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что окружение Зеленского считает, что оппозиционные проукраинские каналы "мешают им жить".

"Сегодня утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, - и 2 часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный владелец прямого канала является Prime Assets Capital, структура, которая на 100 процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - сообщил лидер "ЕС".

"Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можно вводить санкции против "террориста" Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, как закончил Янукович, который так старался закрыть "5-й канал". Тщательно по дням отследите. Подскажу, закончил он плохо . Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова", - подчеркнул Порошенко.