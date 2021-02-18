Подоляк: ОПЗЖ никогда не получит в Украине полноту власти

18 февраля, 2021, 10:41

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк сомневается, что партия ОПЗЖ имеет потенциал прийти к власти в Украине

Об этом Подоляк рассказал в интервью РБК-Украина.

Подоляк ответил на вопросы, видит ли Офис президента угрозу в действиях ОПЗЖ.

"Конечно, видим. В случае с ОПЗЖ, чтобы мы не говорили, они не взлетают. Что бы в стране кто-то не думал, они никогда не получат в Украине полноту власти", - сказал советник Ермака.

На уточняющий вопрос, могут ли представители ОПЗЖ претендовать на часть власти в стране, Подоляк ответил, что такое возможно.

"Могут претендовать. Но как только они начинают проявлять свое истинное лицо, это уже было неоднократно в истории Украины, их быстро выносят. ОПЗЖ - это феномен. Он определенным образом опирается на какую-то часть электоральной поддержки, потому что у нас все же присутствуют еще постсоветские настроения в определенных электоральных средах, в определенных социальных группах. ОПЗЖ спекулятивно на них играет ", - сказал Подоляк.

По его словам, ОПЗЖ не имеет ни малейшего потенциала "зайти в будущее".

"Украина как суверенное государство, как полноценная конкурентная государство всегда будет другим. И она уже не вернется в парадигму, которая важна ОПЗЖ. Не то, что в пророссийскую парадигму, Украина не вернется в постсоветскую парадигму ", - уточнил советник Ермака.